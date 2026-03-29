第56回の大口投票は、静かな立ち上がりを見せた。当日午前の段階でナムラクレアが単勝4.0倍で1番人気に推され、2番人気4.3倍のサトノレーヴ、パンジャタワーが4.9倍の3番人気、ママコチャが8.7倍で4番人気で続き、ここまでがオッズ一桁。次いで5番人気ジューンブレアが15.4倍と、やはり7歳勢が上位に推されている。 ■高額は7歳3頭に集中 GI4連戦の初戦ということもあり、春の競馬シーズン開幕を告げる