俳優の谷原章介（５３）、お笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介（３６）、鈴木唯アナウンサー（３２）が２９日、フジテレビ系の新情報番組「ＳＵＮＤＡＹブレイク．」（日曜、前７・００）の初回生放送終了後に、囲み取材に応じた。メインキャスターを務める谷原は平日の「めざまし８」、「サン！シャイン」の番組終了後、日曜日の朝に引っ越した形となり「週末ですので、皆さんにとってリラックスして見ていただけるものをお届