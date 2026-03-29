智弁学園―中京大中京（準決勝＝２９日）智弁学園は１回戦で完封した杉本、中京大中京は１回戦から４試合連続先発となる安藤と、ともにエースが先発した。中京大中京は三回、神達の犠飛で先制した。中京大中京は六回から太田が２番手で救援。智弁学園はこの回、馬場井の適時打で追いついた。