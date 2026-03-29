東日本大震災で約750人が犠牲となった宮城県名取市の閖上（ゆりあげ）地区。地震直後から5日間、約100時間の消防無線の記録を独自に入手した。そこには、津波の中で助けを求める声、限られた人員と時間の中で迫られた判断、そして救えなかった命の現実が刻まれていた。【映像】必死に助けを求める男性（実際の様子） 極限の状況で消防隊員たちは何を選び、何を守ろうとしたのか。無線に残されたやり取りと隊員たちの証言