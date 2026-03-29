■MLBブルワーズ6ー1ホワイトソックス（日本時間29日、アメリカンファミリーフィールド）ホワイトソックスの村上宗隆（26）が敵地でのブルワーズ戦で“4番・一塁”でスタメン出場、3打数1安打（1本塁打）1四球。開幕から2試合連続となる2号、メジャーデビューから2戦連発は2006年の城島健司（マリナーズ）以来、日本選手2人の快挙となった。チームは投手陣がつかまり序盤で失点、奪った得点は村上のホームラン1点だけで連敗とな