◇第98回選抜高校野球大会第10日準決勝中京大中京 ― 智弁学園（2026年3月29日甲子園）準決勝第1試合が行われ、29年ぶりの決勝進出を目指す中京大中京（愛知）と10年ぶりの優勝を狙う智弁学園（奈良）が対戦した。中京大中京は1回に2死一、三塁、2回にも1死一塁と、智弁学園のエース杉本真滉（3年）を攻めながら無得点。しかし3回、1番・田中大晴（3年）の右翼線への打球を右翼手が後ろへそらした（単打と失策）1死三