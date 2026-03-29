ウクライナのゼレンスキー大統領＝2月/Liesa Johannssen/Reuters/File（CNN）ウクライナは28日、カタールと新たな防衛協定を締結した。湾岸諸国はドローン（無人機）との戦闘で培ったウクライナ政府の知見を活用しようとしている。27日にはサウジアラビアとも同様の協定を結んでいた。カタール外務省の声明によると、今回の協定には「技術分野での協力、共同プロジェクトの開発、防衛投資、ミサイルや無人機システムへの対処に関す