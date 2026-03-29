元ＡＫＢ４８の篠田麻里子が２９日、インスタグラムで再婚を発表した。篠田は「ご報告」と題した文書をアップ。「この度、かねてよりお付き合いさせていただいております方と入籍いたしましたことをご報告いたします。共に穏やかに歩んでいけたらと思っております。引き続き温かなご理解とご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします。皆様のご健康とご多幸を心よりお祈りしております」と報告した。篠田は１９年２