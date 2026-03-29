国際親善試合サッカー日本代表は28日（日本時間29日）、英グラスゴーで行われた国際親善試合でスコットランドと対戦し、1-0で勝利した。後半39分にMF伊東純也が決勝点をマーク。守備では23歳の守護神GK鈴木彩艶がスーパーセーブでチームを救った。圧巻のプレーだった。前半8分、右サイドからクロスを上げられると、エリア内から193cmの大型MFスコット・マクトミネイが至近距離からシュート。敵地ファンも一瞬喜び、失点かと思