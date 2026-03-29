ハンドボールリーグHハンドボールリーグHのジークスター東京に、初の日本一への「切り札」が加わった。1月に加入したバティスト・ボンフォン（33）が27日、東京・アリーナ立川立飛でのトヨタ紡績九州レッドトルネードSAGA（レットル佐賀）戦で公式戦デビュー。いきなりチーム最多タイの6得点をあげ、試合のMIPにも輝いた。レギュラーシーズン4位のジークは新戦力の活躍で、同3位のレットルに27-18と快勝。悲願のリーグ初制覇に向