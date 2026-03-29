1983年、医学部に通う優秀な姉が、突然、統合失調症を発症。現実とは思えない言葉を叫び始めた。研究者で医師でもある両親は「問題ない」として医療から遠ざけ、南京錠をかけて家に閉じ込めた――。【画像多数】「毎日、ゴミをいっぱい抱えて帰ってくる」24歳で突然、統合失調症になった“医学部の姉”を写真で見る弟の藤野知明監督は、20年にわたって家族を記録し、ドキュメンタリー映画『どうすればよかったか？』として公開