名匠スティーヴン・スピルバーグ監督が、『マイノリティ・リポート』（2002）と『宇宙戦争』（2005）でタッグを組んだトム・クルーズについて、撮影中に驚いたというトムの行動を明かした。【写真】26歳差トム・クルーズ＆アナ・デ・アルマス、交際中ショット米テキサス州オースティンで開催されたカルチャーの祭典サウス・バイ・サウスウエスト（SXSW）で講演を行ったスピルバーグ監督。監督は、撮影中は毎朝スタッフよりも先