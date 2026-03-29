木村拓哉と工藤静香の長女でフルート奏者のCocomiが、29日までにInstagramを更新。ブラックコーデのオフショットを披露した。【写真】美しすぎるCocomiと桜の2ショット（ほか9枚）Cocomiが「椿と桜」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、きれいに色づいた椿の花や桜をバックに、ブラックコーデのCocomiが笑顔で佇む姿が収められてる。彼女の投稿には1.8万件を超える「いいね！」が寄せられている。■Cocomi（ここみ