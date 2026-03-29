将棋の藤井聡太棋王＝竜王、名人、王位、棋聖、王将＝に増田康宏八段が挑戦する第５１期棋王戦五番勝負第５局が２９日、鳥取・鳥取市「有隣荘」で指された。シリーズ２勝２敗のタイで迎えた本局は、振り駒で藤井の先手に決定。対局開始から１時間５０分で２７手まで進み、持ち時間（各４時間）の残りは藤井が３時間３分、増田が３時間１９分。夕方には終局する見込みだ。藤井から見た勝敗は●〇●〇。初戴冠（たいかん）を目