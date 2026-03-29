◆国際親善試合スコットランド０―１日本（２８日、スコットランド・グラスゴー）日本は後半３９分にＭＦ伊東純也が決勝点を挙げ、Ｗ杯に出場するスコットランドに１―０で勝利した。サブ組中心で挑んだ前半も試合を支配し、主力選手を相次いで投入した後半に試合を決めた。＊＊＊多くの収穫をつかんだ９０分を経て、次戦はいよいよイングランド戦となる。３１日（日本時間４月１日）、聖地ウェンブリーでの試合は、