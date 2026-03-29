俳優の谷原章介が２９日、東京・台場のフジテレビで同局系「ＳＵＮＤＡＹブレイク．」（日曜・前７時）の取材会に出席した。初回放送を終え「初めてと思えないくらい伊藤さん、唯ちゃんとの息があっていて手応えのある放送になった」。２７日まで同局系の平日朝の番組「サン！シャイン」にＭＣとして出演していたが、この日から日曜朝に。違いを「隣にいる人が違う。平日はケの日、休日はハレの日にふさわしい人がいる。番組