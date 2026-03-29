◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２９日・東京ドーム）巨人の増田陸内野手と浦田俊輔内野手が２９日、阪神戦（東京ドーム）の試合前練習で個別練習を行った。増田陸は２８日の同戦で「７番・二塁」で先発出場した。初回の守備では１死一塁、森下の５球目に一塁走者の中野がスタートすると、捕手・岸田の二塁送球はショートバウンド。ベースカバーに入った増田陸は懸命に捕球してタッチを試みたが捕球できず、白球は中前に転