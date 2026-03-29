文化放送の甲斐彩加アナウンサーが２９日、アシスタントを務めるお笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右と「アンタッチャブル」柴田英嗣がパーソナリティーを務める文化放送「ますだおかだ岡田圭右とアンタッチャブル柴田英嗣のおかしば」（日曜・午前１０時）に生出演した。今月いっぱいで文化放送を退社する甲斐アナはこの日が同番組に最後の出演。生放送は通常のスタジオではなく文化放送１階「文化放送サテライトプラス」