〈「毎日、ゴミをいっぱい抱えて帰ってくる」医学部に通う“エリート一家の姉”→24歳で突然、統合失調症に…8歳下の弟（59）が明かす“前兆”〉から続く1983年、医学部に通う姉が統合失調症を発症。その後、突然激昂して食卓に飛び乗るなど、姉の言動は次第に変調していった。しかし研究者で医師でもある両親は、姉を精神医療につなげることはなかった。【画像多数】「地下鉄の駅に裸の女がいるから、逮捕してくれ」と泣き叫び