「Kamin(かみん)」名義で歌手活動もしているタレントの上村さや香(27)が28日、自身のインスタグラムを更新。初めてのボクシングトレーニングで汗を流す姿を公開した。 【写真】ひと汗かいた爽やか笑顔｢学生｣と間違えられそうな若々しさ 「初ボクシングおでこ全上げポニーテールで」とつづり、長い髪を束ねて額は全開、Tシャツ&スパッツ姿でトレーナー相手にパンチを打ち込む動画を投