夫ダビドさんのユニークなエピソードを描いたIkeiさんの漫画がインスタグラムで1万1000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む息子の中学入学式の朝。大きめの制服を作ったのに、ズボンのベルトを用意するのを忘れていました。そこで、夫が息子に自分のベルトを貸したのですが…という内容で、読者からは「優しい！」「息子への愛が深い」「むしろ先端ファッション」などの声が上がっています。優し