〈「地下鉄の駅に裸の女がいるから、逮捕してくれ」統合失調症になった“医学部の姉”が泣き叫び…“エリート一家”で育った弟（59）が語る、家庭内の混乱〉から続く1983年、医学部に通っていた姉が統合失調症を発症。医療につなげない両親に対し、弟の藤野知明監督は怒りを募らせる。一時は「突発的に両親を殺してしまうのではないか」と思い詰めたこともあったという。【画像多数】「また法律を破ってるな」医者の両親に南京錠