ブレーメンGK長田澪の去就に注目ドイツ1部ヴェルダー・ブレーメンに所属するGK長田澪に、今夏の移籍の可能性が浮上している。正守護神の去就に注目が集まるなか、現地メディア「LomaZoma」は「長田が夏に退団する可能性があり、誰が新たな背番号1になるのか。その選択はカール・ハインに委ねられるかもしれない」と伝えている。長田は今季、若手有望株として台頭。市場価値を200万ユーロ（約3.7億円）から1200万ユーロ（約22億