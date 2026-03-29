トランプ米大統領はイランが封鎖しているホルムズ海峡の統制権を確保した後、「トランプ海峡」または「アメリカ海峡」に名前を変えることを検討しているとニューヨーク・ポストが27日報道した。報道によると、米政府高位関係者は「われわれは海峡を取り戻し、彼ら（イラン）が絶対その海峡を口実にわれわれを脅迫することはないだろう。彼（トランプ大統領）はわれわれがそこを守り、管理し、統制し、自由で安全な環境を保障するな