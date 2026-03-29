〈「また法律を破ってるな」医者の両親が“統合失調症の姉”を南京錠で自宅に閉じ込め…映画監督の弟（59）が目の当たりにした“家族の危機”〉から続く2008年、統合失調症を発症してから25年が経ち、ようやく姉は精神科病院に入院した。治療によって少しずつ回復し、短い会話や家事もできるようになったという。【画像多数】「激昂して食卓に飛び乗って…」25年も家に閉じ込められた“統合失調症の姉”を写真で見る弟の藤野知