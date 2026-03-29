現役のアメリカ陸軍少佐であり、ハンドガンやライフルの実演動画を日本語でYouTubeに投稿しているジェレミーさん（38）。「実銃VS.車のドア！」「世界最強50口径VS防弾プレート」などの動画は50万回以上再生され、チャンネル登録者数は8万人に達している。【画像】「タリバン兵に、後頭部を撃ち抜かれ…」「家にミサイルを…」アフガニスタン戦争に参加した現役アメリカ陸軍少佐のこれまでを見るユーモアな口調でトークを