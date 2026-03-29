〈香川で育った少年→アメリカ陸軍少佐に…日本で育った軍人（38）が明かす、歩兵を目指したきっかけ「『絶対許さないぞ』という気持ちでした」〉から続く現役のアメリカ陸軍少佐であり、ハンドガンやライフルの実演動画を日本語でYouTubeに投稿しているジェレミーさん（38）。「実銃VS.車のドア！」「世界最強50口径VS防弾プレート」などの動画は50万回以上再生され、チャンネル登録者数は8万人に達している。【画像】「タ