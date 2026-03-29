〈「友人は頭部を撃ち抜かれた」「5歳の女の子の家にミサイルを…」日本で育った現役アメリカ陸軍少佐（38）が明かす、アフガニスタン戦争での後悔〉から続く現役のアメリカ陸軍少佐であり、ハンドガンやライフルの実演動画を日本語でYouTubeに投稿しているジェレミーさん（38）。「実銃VS.車のドア！」「世界最強50口径VS防弾プレート」などの動画は50万回以上再生され、チャンネル登録者数は8万人に達している。【画像】「