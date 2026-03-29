フリーアナウンサーの高橋真麻（44）が28日、自身のインスタグラムを更新。昨年末でフジテレビを退社した岸本理沙さん（26）の壮行会を元同僚たちと行ったことを報告した。「某日。遅ればせながら 岸本の壮行会。あっという間の時間でした」とつづり、岸本さんの壮行会を同局アナ、元アナたちで行ったことを報告した。写真には、高橋、岸本アナのほか、フジテレビの戸部洋子アナ、宮澤智アナ、元フジテレビの久代萌美アナ、