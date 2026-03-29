「アニメーションスタジオMAPPA」が『チェンソーマン』などヒット作を連発している。創業15年ながら、『呪術廻戦』『「進撃の巨人」The Final Season』などのビッグタイトルを次々に手がけ、藤本タツキ氏の人気マンガが原作の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は、昨年12月30日時点で国内興行収入が100億円を突破。2016年から代表取締役社長を務める大塚学氏（43）が、MAPPAの歩んできた道のりを振り返った。【画像】『劇場版 チェ