映画監督・三宅唱氏の最新作『旅と日々』は、3月27日に死去が報じられた漫画家・つげ義春氏の2短編を映像化した作品だ。三宅氏にとって、つげ義春作品とは「大学生の時に読んで以来惹かれていた漫画」だったという。三宅氏のインタビューの一部を紹介します。【画像】漫画家のつげ義春さんが死去したことが3月27日に報じられた◆◆◆映画作りは楽しくてかっこいいもの、という思いが自分のベースにあると思います。よく「優し