テレビアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』（リゼロ）4th seasonが、4月8日よりTOKYO MX、AT-Xほか全国21局にて放送・配信開始される。あわせてノンクレジットオープニング映像と第1話（通算67話）あらすじ＆場面カットが解禁された。【画像】レムの姿が…公開された『リゼロ』第4期の場面カット鈴木このみfeat. Ashnikkoが歌うTVアニメ4th seasonのオープニング主題歌「Recollect」のノンクレジットオープニング映像が、本