ハリウッドのトップクリエイター、J・J・エイブラムスが手がける極秘プロジェクト映画の新映像が、3月26日深夜に世界同時解禁された。タイトルは『オークストリートの異変』（原題：The End of Oak Street）。8月14日に日米同時公開されることも発表された。【動画】『オークストリートの異変』日本版ティザー予告編本作は、主演にアン・ハサウェイとユアン・マクレガーという豪華キャストを迎えながら、これまで詳細が一切明