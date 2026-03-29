2019年6月、当時阪神タイガースに所属していた原口文仁さんは、千葉ロッテマリーンズとの交流戦の初戦で代打として出場し、二塁打を放つ活躍を見せた。実はこの少し前まで、がんとの闘病生活を送っていた原口さん。その軌跡を振り返った。【画像】小児がん患者らの医療施設を訪問する原口文仁氏◆◆◆妻を1人にしてしまうかも当時26歳だった原口さんが「大腸がん」の診断を受けたのは、復帰戦の半年前となる1月8日のこ