気象庁の発表によると、２９日は高気圧に覆われるなどして関東甲信、近畿や東海地方などで気温が上昇する見込み。一方、湿った空気の影響で雨の降る所もあるとしている。前日、桜（ソメイヨシノ）の満開が発表された東京では、都心の予想最高気温は前日記録した１９・６度を上回る２２度となっている。各地の気象台の発表によると、前橋市、甲府市、埼玉県熊谷市では２３度、宇都宮市、さいたま市、千葉市で２２度、横浜市で