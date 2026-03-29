27日のニューヨーク外国為替市場で、円相場は一時、1ドル=160円台に下落した。160円台をつけるのは政府・日銀が円買い介入に踏み切った2024年7月以来、1年8カ月ぶりだ。強まる「有事のドル買い」中東情勢の緊迫化が続くなか、「有事のドル買い」が強まっている。トランプ大統領は26日、イランのエネルギー施設への軍事攻撃をアメリカ東部時間4月6日まで延期すると表明し、27日までとしていた攻撃の猶予期間を10日間延長したが、28