ジャーナリスト石原伸晃氏（68）が29日、フジテレビ系「SUNDAYブレイク．」（日曜午前7時、初回のみ7時30分）に出演。26日に東京・豊島区のポケモンセンターメガトウキョーで発生した女性刺殺事件をめぐり、ストーカーに対するGPS装着について私見を述べた。「ポケモンセンター」に勤務していた女性店員が元交際相手の男に刺されて亡くなった事件で、男も自身を切りつけて死亡した。女性は関係解消後もつきまとい行為を受けていた