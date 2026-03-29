チャーハンとラーメンのセット、略して“チャーラー”。愛知で親しまれるこのセットメニューを愛してやまない現地在住のライター・永谷正樹が、地元はもちろん、全国各地で出合ったチャーラーをご紹介する「ニッポン“チャーラー”の旅」。第61回の今回は、愛知県一宮市へ。製麺所が営む、安くて旨いチャーラーです。焼きそばや中華そばの麺を買いに来る客がひっきりなしに訪れる筆者が子どもの頃、家の近くに市場があった。古くて