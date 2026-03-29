タレントの小倉優子が28日に自身のアメブロを更新。ファミリーレストラン『ロイヤルホスト』で定番となっているメニューを紹介した。この日、小倉は「今週の外食リクエストは、ロイホでした」と報告し「ケールのサラダ ハンバーグ 雑穀米」と注文したメニューの写真を公開。「最近、毎回このメニューです笑」と明かした。続けて「ロイホのケールのサラダがとにかく大好きなんです」と述べ「デザートは頼まなくて、食後にまたケール