スコットランド代表は28日、日本代表に0−1で敗戦した。DFジャック・ヘンドリー（アル・イテファク／サウジアラビア）は、FIFAワールドカップ2026に向けて意気込みを述べた。日本戦後、フル出場を果たしたヘンドリーは「僕たちにとって価値あるテストになった。日本は良いチームだ」と対戦相手を称えつつ、「ワールドカップに向けて、こういう相手と対戦できるのはいいことだ。厳しい試合になることはわかっていた。この結果は