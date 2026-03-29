現地時間３月28日、日本代表がハムデン・パークでスコットランド代表に１−０と勝利。最大のハイライトはやはり得点シーンだ。84分、三笘薫の縦パスに反応した鈴木淳之介が左サイドからクロス。これを塩貝健人が落とし、最後は伊東純也が個人技でゴールネットを揺らした。注目すべきは、塩貝のアクション。鈴木のクロスを左足でトラップしたボールが、最高の落としになった。実際、このプレーでスコットランドの選手たちの動