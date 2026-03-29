29日未明、新潟県村上市の住宅で火事があり、1人の遺体が見つかりました。住人の高齢男性と連絡が取れていません。 火事があったのは、村上市勝木の78歳男性が暮らす住宅です。警察によりますと午前1時半ごろ、トラックの運転手から「建物が燃えている」と110番通報がありました。火は約5時間後に消し止められましたが、男性の住宅と空き家などが燃えました。 現場から約20ｍ離れた住宅のカーポートで1人の遺体