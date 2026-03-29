2026年の冬ドラマとして多くの作品が放送され、さまざまな俳優が魅力あふれる演技を披露しました。そこで、All About ニュース編集部は2026年3月9日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ」に関するアンケート調査を実施。今回は、男性俳優にスポットを当てたランキングを紹介します。それでは、「2026年冬ドラマではまり役だったと思う男性俳優」ランキングの結果を見ていきましょう。【10位までの全ランキング結