新天地の韓国でも自然体は変わらない写真／球団提供開幕を目前に控えた武田翔太の言葉には、余計な力が入っていなかった。新天地は韓国KBOのSSGランダース。外国人選手という立場で、環境は大きく変わった。それでも、話の中心にあるのは、自分自身の感覚だ。 【関連記事】【第1回】「一番最初に必要としてくれた」――武田翔太が韓国・SSGランダース行きを決断した理由「結構、楽しみにしてますね」穏やかな口調でそう語