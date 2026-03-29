仲間とともに切磋琢磨し、さらなる高みへ。 「テコンドー」で日本一を目指す、小学生の姉妹を紹介します。 【NIB news every. 2026年3月12日放送より】 力強い掛け声と共に繰り出すキレのある蹴り技。 韓国の国技として知られる「テコンドー」です。 長与町の体育館などで週に3回、稽古に励んでいるのは「県テコンドー協会ONE」。 地域の小学生を中心に、約20人のジュニア選手が所属しています