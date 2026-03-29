女優の藤崎ゆみあさんが始球式を務めた(C)産経新聞社広島県出身女優の藤崎ゆみあさんが3月28日、マツダスタジアムで行われた広島−中日の試合前に始球式に登場した。【写真】「ユニフォームがお似合いですね！」18歳女優が始球式を報告マウンド上に赤いパンツ姿で現れ、自身の誕生日にちなんだ背番号「216」のカープのユニフォームで投球を披露。惜しくもワンバウンドとなったが、両手を挙げ、笑顔でぴょんぴょん跳ねて喜びを