元Sexy Zoneの中島健人さんは3月28日、自身のInstagramを更新。綾野剛さん、山田裕貴さんらとのドラマの撮影オフショットを披露しました。【写真】中島健人、綾野剛、山田裕貴らとの豪華オフショット！「噂の推し活ツーショ」中島さんは「【噂の】鴨が以蔵を推し活してる写真 歳三と近藤さんと自撮りする世界線 そして 12年ぶりに会ったら八軒と駒場が以蔵と武市になってた写真 ちるらんU-NEXT 1話 かなりすごいよ」とつづり、6枚