自然豊かなきれいな景色を閉じ込めたかのような?石?があるらしい。【話題のポスト】49.7万表示、1.1万いいねの?絶景を内包する宝石?、その他その美しい姿がX上に投稿され、話題になっている。「草原と青空なトルマリン」宝石コレクターのろこ（＠roko_o64）さんがそんな呟きと共に2026年3月12日に投稿したのは、ピンセットで挟まれた長方形の宝石「トルマリン」の写真。上部は澄んだ水色、中央はほのかに白みを帯び、下部へ向かう