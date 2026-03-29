原付バイク同士の事故で90代の男性が死亡しました。 【写真を見る】原付バイク同士の事故95歳の男性死亡 28日午後5時ごろ、熊本市中央区南千反畑町の熊本中央警察署前の交差点で原付バイク同士が衝突しました。 この事故で原付バイクを運転していた熊本市中央区新屋敷の古閑孝之さん（95）が死亡しました。 もう一台の原付バイクを運転していた宅配業の男性（40代）は病院に運ばれましたが軽傷です。 現場は片側3車線の国道