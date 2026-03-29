「ドジャース−ダイヤモンドバックス」（２８日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は２点を追う三回の第２打席でチャンスを拡大する四球を選んだ。だがタッカー、ベッツが凡退して得点にはつながらなかった。１死からロハスが右前打で出塁し、スタンドが盛り上がった中で打席に入った大谷。左腕・ロドリゲスが投じた初球、初球の外角へ逃げるボールに手を出さず、２球目の同じボールも見極めた。３球目の浮いたシンカ